Lias Andersson tackar nej till Rangers

Lias Andersson lämnade NHL-laget New York Rangers mitt i säsongen.

Lias Andersson lämnade New York i december och var sedan utlånad till HV71. Arkivbild.

Lias Andersson, 21, lämnade New York Rangers på grund av psykisk ohälsa i vintras.

– Vi har haft diskussioner med Lias om att komma över hit till träningslägret, men han kände att det var bättre för honom att stanna i sitt hemland just nu. Vi respekterar det beslutet. Vi har haft flera bra samtal. Han har sagt att han vill vara en New York Rangers-spelare. Vi kommer att behålla rättigheterna till honom och kommer senare att diskutera var det är bäst för Lias att spela nästa år, säger Rangers ordförande John Davidson till New York Post.