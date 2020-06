Golfstjärnorna tillbaka – allt du behöver veta

British Open har ställts in helt, men övriga tre har skjutits fram och ska förhoppningsvis avgöras senare i år. Först ut blir i så fall PGA-mästerskapet (6–9 augusti i San Francisco, Kalifornien), följt av US Open (17–20 september i Mamaroneck, New York) och US Masters (12–15 november i Augusta, Georgia).