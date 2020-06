Fotbollens viktiga frågor – nu tar Uefa beslut

Mängder av nationella serier och cuper spelas under hela sommaren eller stora delar av den. Sedan börjar det om på ny kula i höst.

För svensk del väntar elitfotbollens programläggare med stor iver på att Uefa ska slå fast vilka datum som gäller för de uppskjutna internationella cuperna, kvalen till nästa säsongs upplagor och vilka datum som viks åt landslagsfotbollen under hösten.

Först då kan ett långtgående allsvenskt program läggas och förbundet får klart för sig om det går att klämma in svenska cupens återstående sju matcher (kvartsfinal till final). Annars måste cupspelet ställas in och AIK får en kvalplats till Europa League såsom fyra i fjolårets allsvenska.

Skulle ha varit klart i maj

Nu ska förbundets tjänstemän ha presenterat lösningar. Via länk samlas Uefas exekutiva kommitté – förbundets beslutande organ – under onsdagen och torsdagen för att fatta en mängd beslut. I den exekutiva kommittén sitter bland andra Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och Lars-Christer Olsson, ordförande i Föreningen svensk elitfotboll (Sef) och i European Leagues.

En het potatis

Enligt New York Times lutar det åt en kompromiss, att Istanbul fråntas årets final men i stället får värdskapet nästa år.

EM-slutspelet skulle ha varit i full gång just nu, men sköts fram ett år. Fortfarande är det oklart vilka 24 nationer som deltar. De fyra sista skulle ha kvalat in via ett playoff tidigare i år. Nya datum för playoff ska spikas.