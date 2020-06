"Behövs starka kvinnor i alla organisationer"

Efter finalförlusten mot Norge i handbolls-EM 2010 fick Johanna Wiberg lyfta silverpokalen som bevis på Sveriges första mästerskapsmedalj. Som tv-expert satt Tomas Axnér och imponerades framför allt av just lagkaptenen Wiberg.

"Perfekt brygga"

Aggressivare försvar

"Ner i gruvan"

– Just nu kan det vara svårt att hitta motivation när det är inställda matcher och man inte riktigt vet vad som händer. Men samtidigt är det en "once in a lifetime" att bara träna. Det är bara ner i gruvan och hämta upp massa malm, säger Axnér.