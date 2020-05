Nyheter

Video gör rättegångar möjliga – trots corona

Redan hårt pressade domstolar har tvingats ställa in ett stort antal mål på grund av coronapandemin. Samtidigt har många rättegångar kunnat fortsätta – med hjälp av videoteknik.

Många förhandlingar har ställts in på grund av coronapandemin men med hjälp av videoteknik – där parter är med på länk – kan en hel del rättegångar också fortsätta som planerat. Arkivbild.

– Jag har till exempel haft ett tvistemål med fyra parter där alla var med via olika medium, en del på telefon, en del på video. Några var på sitt kontor och några hemma, och vi slutförde målet, fortsätter hon.

Mål på hög

Pressen har varit hård på många av landets domstolar de senaste åren, med en kraftig ökning av antalet inkomna mål som bland annat lett till länge väntetider för avgöranden. Under 2019 kom nära 202 000 mål in till landets tingsrätter, att jämföra med 190 000 året innan.

Vanligtvis ställs ungefär 20 procent av alla planerade förhandlingar in, av olika skäl. Under coronapandemin har andelen ökat till mellan 28 och 34 procent inställda förhandlingar per vecka.