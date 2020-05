Nyheter

Två månader som förändrade världen

Unga buddistiska munkar under en lektion i religion i Thailands huvudstad Bankok där de flesta skolor hålls stängda på grund av covid-19. Arkivbild.

En tredjedel av världens invånare under utegångsförbud

Över en tredjedel av världens befolkning – 2,6 miljarder människor – har levt under någon form av utegångsförbud under den pågående coronakrisen, visar siffror som nyhetsbyrån AFP tagit fram. För att förhindra smittspridning har 42 länder under de gångna månaderna infört strikta utegångsförbud, däribland Indien, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Colombia, Nepal och Irak.