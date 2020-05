Nyheter

Tusentals döda på brittiska äldreboenden

Över 12 500 personer på äldreboenden i England och Wales avled under mars och april i sviterna av covid-19, enligt nya siffror från det brittiska statistikkontoret ONS. Myndigheten påpekar att den verkliga siffran kan vara långt högre, med tanke på att antalet registrerade dödsfall under årets fyra första månader var över 23 000 fler än under samma period förra året.