Nyheter

Sverige har flest döda i covid-19 per capita

Sverige har högst antal covid-19-dödsfall per capita i Europa under de senaste sju dagarna. Detta enligt siffror från Ourworldindata.org.

De senaste sju dagarna har i genomsnitt 6,25 dödsfall i covid-19 per miljon invånare drabbat Sverige per dag. Det är den högsta siffran i Europa. Näst högst antal har Storbritannien med i snitt 5,75 dödsfall per miljon invånare per dag under samma sjudagarsperiod.