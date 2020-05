Nyheter

SMHI varnar för snö – upp mot tio centimeter

Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Västerbotten och Norrbotten kan alla på vissa håll få runt 10 centimeter snö under natten och söndagen.

En kallfront drar in från väster och veckans solsken byts i stället till nederbörd och betydligt svalare temperaturer i stora delar av landet.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar i stora delar av landet till följd av nederbörd under söndagen. Arkivbild.

– Ja den är över tillfälligt i alla fall. Det kommer in kalluft den närmsta veckan med minusgrader under nattetid i många städer. Det ser ut som att vi får liknande temperaturer under hela kommande vecka, säger han.