Över 4 000 coronadödsfall i Sverige

Betydligt färre läggs in på intensivvårdsavdelningar med anledning av coronaviruset i Sverige.

Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten, under en tidigare pressträff om coronapandemin och covid-19.

– Här finns faktiskt en väldigt positiv utveckling. Antal fall av covid-19 på äldreboenden har minskat per vecka från som mest 400 fall till 60–70 fall per vecka. Det speglar sig i att antalet avlidna på äldreboenden har minskat, från en bra bit över 100 när det var som värst till ett 30-tal per vecka. En hel del håller ändå på att bli bättre, successivt, säger han.