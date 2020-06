Kriminalinspektören: Ett trauma för Linköping

Han var under flera år involverad i utredningen kring det uppmärksammade dubbelmordet i Linköping 2004. Att brottet nu, snart 16 år senare, kan få en lösning ser den pensionerade kriminalinspektören Benniet Henricson som en stor lättnad.

Det var på morgonen den 19 oktober 2004 som en åttaårig pojke och en 56-årig kvinna knivskars till döds i centrala Linköping. Den dåvarande kriminalinspektören Benniet Henricson höll en kurs under dagen och kom in i ärendet senare under eftermiddagen.