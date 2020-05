Nyheter

Hemtjänst för sommargäster kan lagstoppas

Centerpartiet har ändrat sig. Nu finns det en majoritet i riksdagen för att tillfälligt ändra lagen, så att landets kommuner inte längre ska vara skyldiga att erbjuda hemtjänst för sommargäster under coronapandemin, rapporterar Ekot .

– Vi måste gå in och mer aktivt stötta kommunerna att faktiskt kunna säga nej och neka hemtjänst under sommaren, säger Sofia Nilsson (C), ledamot i riksdagens socialutskott, till Ekot.