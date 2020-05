Nyheter

Här är "dricka hemma"-app en succé

I Japan kretsar en stor del av det sociala livet kring arbetsplatsen och på många företag är deltagande i nomikai – after work med kollegerna – ett outtalat krav snarare än ett frivilligt nöje.

Flera företag stöttar aktivt trenden med digitala firmafester, rapporterar affärstidningen Nikkei . Tokyobaserade reklambyrån Value Creation ger ett bidrag på 8 000 yen – motsvarande drygt 700 kronor – per anställd och månad för distansdrickande med arbetskamraterna.

Av hävd är det chefen som tar initiativet, och den traditionen lever vidare även under coronatider. I Tokyo organiserade eventföretaget Linkbal after work via video för drygt 30 medarbetare.