Fastställda straff i bedrägerihärva mot äldre

Äldre övertalades att logga in på banken via bank-id eller bankdosa och lurades på flera miljoner kronor. Men polisen kom bedragarna på spåren och i tingsrätten dömdes totalt 37 personer.

Genom det första samtalet fick de uppgifter om bankkontonummer. I ett senare samtal sade de sig i stället vilja stoppa pågående bedrägerier via Blocket och de äldre uppmanades att logga in i internetbanken via bank-id eller bankdosa. Bedragarna satt då beredda så att de fick tillgång till bankkontona – och pengarna – så snart de äldre loggat in.