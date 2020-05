Expert: IS växer i coronavirusets skugga

Samtidigt har IS blivit mer sofistikerade, säger forskaren Michael Krona.

Irak förklarade triumfatoriskt seger över den terrorstämplade sunnirörelsen IS 2017. Sedan dess har sovande celler bidat sin tid i perifera områden i nordliga och västliga delar av landet, där de då och då har genomfört dåd. Men sedan april har attackerna ökat och det handlar såväl om bombdåd som om attacker mot polispatruller och byar.

Även i Syrien har attackerna ökat, om än inte med samma kraft och omfattning, enligt Michael Krona, medieforskare vid Malmö universitet, som länge har studerat IS propaganda.

– Attackerna har ökat avsevärt, framför allt i Irak. Det är en tredubbling de senaste två månaderna jämfört med tidigare. I Syrien är det inte riktigt samma aktivitet. Men där börjar IS få starkare fotfäste i några områden där de verkligen är aktiva, säger han.

– IS har inte bara lyckats genomföra stora attacker, utan också blivit mer sofistikerade. Det tyder på att de har börjat bygga upp sin infrastruktur, vilket innebär möjligheter att etablera sig starkt i framför allt Irak igen.

"Geopolitisk röra"

Det som finns kvar av IS i Irak har de senaste månaderna dragit nytta av ett säkerhetsvakuum. Det har uppstått till följd av en territoriell dispyt mellan centralregeringen och den självstyrande kurdiska regionen samt när styrkor från den USA-ledda alliansen mot IS dragit sig tillbaka från flera baser.

– Att IS växer i Irak beror främst på spänningarna mellan Irak och USA, som gör att de inte kan samarbeta mot IS på samma sätt som tidigare. USA:s agerande gör att Irak har mycket svårare att försvara sig mot IS, säger Krona.