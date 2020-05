De nyanställer i kristider

Många arbeten har försvunnit under coronapandemin och arbetslösheten stiger i mycket snabb takt. Samtidigt finns fortfarande jobb att söka.

"Trivs med att köra"

– Jag vet inte vad som händer. Just nu är det här det jag jobbar med och jag trivs med att köra bil och att träffa kunder, även om det är lite speciellt just nu, säger han.

Budfirmor nyanställer

Lediga jobb

Antalet nya arbetstillfällen som annonseras via Arbetsförmedlingen minskade drastiskt under april. Men det fanns då trots allt 71 000 lediga jobb i Arbetsförmedlingens platsbank och 27 000 personer fick nytt arbete via dem.