Bolton trotsar Trump och ger ut kritisk bok

USA:s tidigare nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton kommer inom kort att ge ut sin bok. I den påstår han att president Donald Trump under sin ämbetstid har gjort sig skyldig till flera brott som skulle ha kunnat resultera i riksrättsförfarande.

Boken "The Room Where It Happened: A White House Memoir" kommer ut den 23 juni, skriver förläggaren i ett pressmeddelande. Den lanserades med meningen "Det här är boken som Donald Trump inte vill att du ska läsa".