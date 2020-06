Blodigaste dagen i Chicago på 60 år – 18 döda

Morden skedde under den första helgen med protester i USA efter den svarte amerikanen George Floyds död i Minneapolis. Totalt mördades 25 personer från fredagen till söndagen i Chicago, med ytterligare 85 personer skottskadade.

I en stad internationellt ökänd för brottslighet, där 900 mord per år var vanligt under tidigt 90-tal, var helgen för två veckor sedan den våldsammaste i Chicagos moderna historia, enligt data från University of Chicago Crime Lab, som har statistik från 1961 och framåt.