Black Lives Matter får ha möte i Göteborg

Proteströrelsen Black Lives Matter kommer att hålla en demonstration i centrala Göteborg på söndag. En privatperson har ansökt om polistillstånd för en sammankomst på Heden med högst 40–50 personer, som ska direktsändas via nätet.

– Då får arrangören försöka få ordning på situationen och meddela att vi bryter. Gör man inte det, så kommer vi att gå in och upplösa, säger Anders Börjesson.

Demonstrationer har under de senaste dagarna hållits i både Stockholm och Malmö. På båda platserna kom betydligt fler deltagare än de högst 50 personer som enligt Folkhälsomyndigheten får samlas just nu, med tanke på smittorisken under coronapandemin.