April – dödligaste månaden på nästan 30 år

I april dog det fler svenskar än det har gjort under någon månad sedan 1993.

Enligt preliminär statistik från SCB rapporterades det 10 458 dödsfall i Sverige under april, ett sorgligt rekord.

– Vi får gå tillbaka till december 1993 för att hitta fler döda under en månad. Då dog det 11 057 personer. Totalt dog 97 0008 personer 1993, vilket var det högsta dödstalet under ett år sedan 1918 då spanska sjukan härjade som värst", säger Tomas Johansson, utredare på SCB, i ett pressmeddelande.

I förhållande till folkmängden dog det dock fler personer i januari 2000 än i april i år. Då dog 110,8 personer per 100 000 invånare. Motsvarande under april i år var 101,1 döda per 100 000 invånare.