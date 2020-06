Rätt förändringar i rätt tid

Arbetsmarknaden är under förändring. Man tar inte längre ett jobb enkom för att försörja sig och sin familj. Man är därför inte längre lika bunden till en specifik industri, ett specifikt företag eller ens en viss ort. Allt fler, särskilt unga, arbetstagare ser arbete som en förlängd arm av den egna identiteten, ett sätt att uttrycka sig själv på. Det gör arbetstagaren mindre lojal mot arbetsgivaren och mer benägen pendla mellan såväl arbetsgivare som anställningsformer. Och nya jobb, som tidigare inte fanns, börjar etablera sig och tilltalar en allt större grupp på arbetsmarknaden.

Vad coronakrisen har visat under den gångna våren är att arbetsmarknadens försäkringssystem inte är anpassade efter denna utveckling. De bygger i mångt och mycket på dåtidens syn på arbete. Under pandemin var det därför påfallande många som inte uppfyllde kriterierna för att ta del av a-kassan, och än fler verkar ha upplevt att det inte lönat sig att vara med alls. A-kassan fick därför genomgå en rad tillfälliga förändringar, som bland annat syftade till att göra det enklare för personer att kvala in i systemet. Dessa temporära lösningar löper som bekant ut vid årsskiftet. Därefter behöver samtliga partier fundera över hur framtidens försäkringssystem ska ställas om så att de kan möta nästa kris.