Kind

Försvunne Arne har inte hittats – letande fortsätter

Sökinsatsen runt Håcksvik efter försvunne Arne fortsätter under onsdagen.

Under tisdagen pågick en omfattade sökinsats efter Arne, 86 år, som senast sågs under söndagen vid sitt hem i Håcksvik, söder om Svenljunga. Enligt polisen har han en demenssjukdom som gör att han har svårt att hitta hem. Inte heller sökandet under natten mot onsdag har gett resultat.